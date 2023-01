Usa, tutti i voli aerei bloccati per un guasto informatico: cosa sta succedendo

Tutti i voli aerei negli Stati Uniti sono stati bloccati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa). Lo riferisce Sky news Usa.

In un tweet della Faa si legge: «Un errore di sistema sta influenzando i voli a livello nazionale. Arrivano notizie che i voli sono bloccati ovunque. I tecnici stanno lavorando per ripristinare il sistema, ma non si sa ancora quando ciò potrebbe avvenire».

FAA OUTAGE ✈️ 🚨



An @FAANews advisory says a system failure is impacting flights nationwide. Reports coming in that flights are grounded everywhere.



Techs are working to restore the system but there’s no timeframe for when that could happen. @WFTV pic.twitter.com/F6rqIm163s

— Alexa Lorenzo (@ALorenzoTV) January 11, 2023