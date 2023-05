Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: allarme per il Po, caos traffico a Roma

Torna il maltempo sull'Italia. Per la giornata di oggi decretata l'allerta rossa in Emilia Romagna. Gialla invece in altre dodici regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. Anche Roma stamattina si è svegliata sotto la pioggia, con diversi problemi al traffico come spesso capito con il brutto tempo.

Allerta anche per il Po. Siccità ed emergenza idrica lungo il grande fiume, ecco la situazione. Il mese di aprile e la prima decade di maggio, all'insegna di condizioni meteorologiche maggiormente dinamiche rispetto all'inverno, stanno favorendo un incremento della disponibilità di risorsa idrica nel distretto del Po, in particolare nei grandi laghi regolati dove, negli ultimi giorni, si è registrato un incremento dei valori, tutt’ora in corso.