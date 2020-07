Alex Zanardi, «condizioni cliniche instabili»: trasferito in terapia intensiva

LEGGI ANCHE:

, «condizioni cliniche instabili»: trasferito al San Raffaele di. «In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all'Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21 luglio, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto dia dell'Ospedale San Raffaele di Milano». Lo rende noto in un comunicato Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce, precisando che «non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso».Alex Zanardi era stato trasferito il 21 luglio a Villa Beretta, a Costa Masnaga (Lecco), la sede per la riabilitazione specialistica dell'Ospedale Valduce di Como. Precedentemente, il campione paralimpico è rimasto ricoverato per un mese all'ospedale di Siena dove è stato operato tre volte alla testa in seguito al grave incidente con la sua handbike del 19 giugno.