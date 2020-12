Alex Zanardi sta meglio: «Vede, sente e fa "ok" con il pollice». Buone notizie per le condizioni di salute di Alex Zanardi. Il campione ci vede, sente e fa ok con il pollice mentre guarda la moglie. Il campione dal 21 novembre si trova nel reparto di neurochirurgia di Padova. Il suo calvario è cominciato lo scorso 19 giugno quando, in seguito a un incidente con la sua handbike, è stato ticoverato prima nella terapia intensiva di Siena e poi al San Raffaele di Milano. Il miglioramento di Zanardi è stato annunciato su Sette: «Stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appena il capo verso di lei», si legge sul settimanale del Corriere della Sera.

