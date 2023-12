Meluzzi grave per ischemia, Bassetti ironizza: «Non colpivano solo i vaccinati?». Bufera sull'immunologo

Lo psicologo e criminologo Alessandro Meluzzi è stato colpito da ischemia e ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono critiche e tutt'ora non sarebbe fuori pericolo. Ieri, domenica 3 dicembre, appresa la notizia, è arrivata "la vendetta" dell'immunologo Matteo Bassetti. Il professore ha pubblicato un commento su X contro Meluzzi, noto per le sue posizioni No vax.

Ma non era radio #novax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati? — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) December 3, 2023

«Ma non era solo radio #novax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati?», ha scritto Bassetti, senza citare Alessandro Meluzzi.

Il riferimento però è parso chiaro a tutti, tanto che si sono scatenati diversi commenti e reazioni. «Nessun rispetto umano», «Vergogna!». E ancora: «Sarcasmo contro una persona che lotta contro la morte: ecco Bassetti spiegato bene».

Come sta Meluzzi

Stando agli ultimi aggiornamenti, a due giorni dal ricovero le condizioni di Meluzzi restano gravi, ma stabili. Il Corriere di Romagna racconta che sarebbe stato proprio un paziente del noto psichiatra intorno alle 15 nel suo studio medico di via Tripoli a Rimini ad allarmare i soccorsi in seguito ad un malore del professionista. Portato d’urgenza all’ospedale Infermi, Meluzzi è stato presto trasferito alla Neurochirurgia del Bufalini, dove è stato subito portato in sala operatoria per un’operazione d’urgenza. «Il bollettino medico dice che l’intervento è stato superato con successo, resta comunque la riserva di prognosi», fa sapere il quotidiano romagnolo.