Alessandro Meluzzi, chi è lo psichiatra colpito da ischemia: no vax sospeso dall'Ordine dei medici, vescovo della chiesa Ortodossa

Alessandro Meluzzi, 68 anni, è stato colpito da ischemia cerebrale. Ieri pomeriggio verso le 15, mentre il professore riceveva pazienti nello studio di Rimini, ha avuto un malore ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Chi è

Alessandro Meluzzi è nato a Napoli il 9 ottobre 1955. I suoi genitori si sono separati e lui ha conservato il cognome della madre. Ha trascorso parte della sua giovinezza a Torino, dove si è laureato in Medicina, specializzandosi poi in psichiatria. Meluzzi ha successivamente iniziato a lavorare come ricercatore nel laboratorio del neurofisiologo Henri Laborit all'hopital Bouciaut e poi all'istituto Pasterur di Parigi. Ha proseguito la sua formazione conseguendo il baccellierato in Filosofia magna cum laude nel Pontificio ateneo Sant'Anselmo di Roma.

Carriera

Come psichiatra, Alessandro Meluzzi ha redatto oltre duecento pubblicazioni scientifiche e più di venti monografie in materia psicologica, psicoterapeutica, psichiatrica e antropologico-filosofica. È inoltre autore di varie pubblicazioni dedicate alla religione.

Come autore televisivo ha invece collaborato a diverse trasmissioni Rai e di Telelombardia.

Consulente nel processo di Meredith e Yara Gambirasio

Come criminologo, Meluzzi è stato consulente della difesa di Rudy Guede, accusato del delitto di Perugia, e di Massimo Giuseppe Bossetti, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Ha inoltre tenuto diverse docenze a contratto nella formazione universitaria.

La politica

Meluzzi si è anche occupato di politica, entrando alla Camera dei deputati nel 1994 e aderendo poi a Forza Italia. Nel 1996 è stato eletto in Senato. Nel marzo 1998 ha lasciato Forza Italia per aderire all'Unione democratica per la Repubblica di Francesco Cossiga. Nel Duemila ha dato vita a un movimento di ispirazione centrista confluito nell'Unione democratici per l'Europa. Nel 2017 ha fondato il Partito anti islamizzazione che sostiene l'impossibilità di una convivenza pacifica e proficua tra Islam e democrazia e chiede di bandire l'immigrazione dei musulmani. È stato console onorario del Paraguay e sostiene Vladimir Putin.

Moglie e figlia

Alessandro Meluzzi si è sposato con una donna di nome Maria, la coppia ha avuto una figlia.

La religione ortodossa

Meluzzi ha lasciato la religione cattolica per aderire alla Chiesa ortodossa italiana autocefala, della quale nel 2015 è diventato primate con il nome di Alessandro I.

No Vax

Il il 6 ottobre 2021 ha ricevuto la sospensione dall'Ordine dei medici per inosservanza dell'obbligo vaccinale contro il Covid. Ha inoltre aderito alla massoneria, che ha abbandonato nel 2003.