Ex alcolista torna a bere a 50 anni dopo una delusione d'amore e devasta un locale in Romagna: arrestato con tasso alcolemico da record

BELLARIVA - Ha affogato la delusione d'amore nell'alcol. Definiamo bene la quantita di alcolici: nel sangue aveva un tasso alcolemico di 3,12 g/l. L'uomo, 50 anni, ex alcolista c'è ricascato e all'ora di pranzo è entrato in un ristorante di viale Regina Elena continuando a bere. Bicchiere dopo bicchiere è esplosa tutta la sua rabbia. Prima ha attaccato il proprietario del locale, poi ha preso di mira gli altri clienti. Nonostante l'arrivo della polizia gli animi non si sono placati: è scattata un'altra aggressione ai danni delle divise e infine contro se stesso.

Ha chiesto scusa

L'uomo è così stato arrestato per resistenza e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale nonché per il rifiuto d fornire la propria identità. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma per 3 giorni a settimana. L'uomo, rinsavito alcune ore dopo, ha chiesto scusa e ringraziato gli agenti.