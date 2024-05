Modella 24enne perde entrambe le gambe dopo aver usato gli assorbenti interni: Lauren Wasser e la sindrome da shock tossico

Una modella di 24 anni è stata ricoverata in fin di vita nell'ospedale della sua città per aver utilizzato gli assorbenti interni. E' successo nel 2012, ma la Sindrome da Shock Tossico continua a colpire le donne. Oggi la ragazza parla della sua storia per fare informazione sulla TSS.

La terribile storia della modella

Lauren Wasser, originaia di Santa Monica (California), aveva 24 anni quando ha rischiato di morire per l'utilizzo dei tamponi durante le mestruazioni. La ragazza li aveva usati come sritto sulla confezione ma dopo poche ore ha avvertito uno strano malessere. Aveva comunque deciso di uscire con gli amici quel pomeriggio, che però si sono accorti che Lauren son stava bene e le hanno consigliato di tornare a casa per riposarsi. «Avevo molto caldo», ha detto. «A quel punto mi stava venendo la febbre a 41,5°C, quindi volevo togliermi tutti i vestiti - spiega la modella - Il mio cane mi saltava addosso ferocemente e mi abbaiava. Sapeva che qualcosa non andava. Il mio corpo si stava spegnendo». Pochissimo tempo dopo, la madre ha trovato la ragazza a terra, con il viso sul pavimento, incoscente e a pochi minuti dalla morte. Il personale ospedaliero le ha dato una probabilità dell'1% di sopravvivere e ha detto ai suoi genitori di prepararsi al peggio.

La causa: la TSS

In poche ore, il corpo di Luren era passato dal manifestare sintomi simil-influenzali alla decomposizione: i tessuti stavano iniziando a deteriorarsi e i reni erano compromessi. «Non riuscivano a capire perché una giovane e sana ragazza di 24 anni stesse morendo», ha detto. I medici hanno dovuto amputarle una gamba sotto il ginocchio. «La mia vita, nel giro di un solo giorno, è completamente cambiata e non potevo tornare indietro», ha raccontato la ragazza. E, nel 2018, la modella ha dovuto rinunciare anche all'altro arto a causa di un dolore continuo che non le permetteva più di camminare.

Lauren è una vittima della Sindrome da Shock Tossico (TSS), una malattia rara la cui causa è per lo più sconosciuta. Solo in qualche caso, infatti, è possibile ricondurla alla presenza di due batteri, lo Staphylococcus aureus o lo Streptococcus pyogenes. Lei è sopravvissuta e da quel momento si impegna a fare divulgazione su questa condizione. Indossa due protesi dorate che le permettono di sfilare sulle passerelle dei più grandi brand, come Louis Vuitton, e quello che continua a insegnare sui suoi canali social è che «nessuno è invincibile».

La TSS si presenta con mal di testa, febbre, eruzioni cutanee e dolori muscolari. Non è necessario smettere di usare gli assorbenti interni per paura di andare incontro a questa sindrome, ma è importantissimo ricordare di cambiare i tamponi entro 6 ore dall'inserimento.