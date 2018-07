La foto che ha scatenato il web: «Puoi uccidere i passeggeri». Ecco la realtà

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spiaggia diè una delle più famose al mondo, non tanto per la sua indiscutibile bellezza caraibica, ma soprattutto per la sua posizione anomala. Situata a due passi dall', il Princess Juliana, i video degli aerei in arrivo sulla pista di atterraggio che sfiorano i bagnanti hanno fatto il giro del mondo.Per molti suggestivo, per alcuni pericoloso. È senza dubbio un luogo unico nel suo genere. E questa coppia ucraina ha sfruttato al meglio le potenzialità del fenomeno per creare delle foto che, se viste da alcune prospettive, creano un'illusione ottica fuori dal comune., la ragazza, da tempo pubblica foto di lei alle prese con acrobazie a testa in giù sul suo profilo Instagram. Il più delle volte è aiutata dal fidanzatoal quale si appoggia con una sola mano sulla sua testa.Come perdere quindi l'occasione di uno scatto con un aereo in arrivo? Allora ecco lo scatto originale il cui effetto ottico sembra proiettare la giovane in caduta libera dall'aereo. Ovviamente aprendola si nota il gioco che in poche ore è divenuto virale sul web. Per alcuni utenti l'acrobata starebbe mettendo a serio rischio la sua vita e quella di centinaia di passeggeri.