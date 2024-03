Aereo russo IL-76 precipita a nord est di Mosca, il motore destro in fiamme. A bordo 15 persone

Un aereo da trasporto militare russo Ilyushin-76 con 15 persone a bordo è precipitato oggi nella regione di Ivanovo, 250 chilometri a nord-est di Mosca. Lo ha reso noto il ministero della Difesa . Secondo i filmati apparsi sui social avrebbero preso fuoco il motore destro dell'aereo che, successivamente si sarebbe staccato precipitando sul terreno.

A bordo 15 persone

«L'aereo militare Il-76 si è schiantato durante il decollo nella regione di Ivanovo. A bordo c'erano 15 persone: otto membri dell'equipaggio e sette passeggeri. La causa dell'incidente è stato l'incendio di uno dei motori durante il decollo». È quanto dichiara il ministero della Difesa russo.

‼️ Un aereo è precipitato a Ivanovo, a nord-est di Mosca



Testimoni oculari riferiscono che si può vedere del fumo nella zona dell'aerodromo settentrionale. Si sostiene che sul luogo dell'incidente sia stato trasportato equipaggiamento militare.



Preliminarmente si tratta di un IL-76. Nessun commento ufficiale è stato… pic.twitter.com/Nb9AjJKDDl – NEXTA (@nexta_tv) 12 marzo 2024

Lo Ilyushin Il-76, l'aereo maledetto

Progettato per trasportare macchinari pesanti in aree remote e poco servite, l'Ilyushin Il-76 è un quadrimotore cargo multiuso a medio-lungo raggio, utilizzato principalmente per il trasporto di merci che richiedono l'utilizzo di una rampa di carico, in particolare per carichi eccezionali o pesanti che non potrebbero essere trasportati altrimenti.

Considerato da molti "un aereo maledetto" a causa dei numerosi incidenti, è in uso dall'aeronautica militare russa dagli anni '60.

L'Ilyushin Il-76 è un aereo da trasporto strategico, di fabbricazione sovietica prima e russa poi, sviluppato dall'OKB 39 a cavallo degli anni '60 e '70 ed entrato in servizio nell'aeronautica militare sovietica nel 1974. Progettato per muovere considerevoli quantità di merci, truppe e mezzi sulle grandi distanze, ha riscosso un notevole successo commerciale. Caratterizzato anche da alcune soluzioni anacronistiche per i tempi in cui è stato sviluppato, quali la prua vetrata ed il cannone di coda, è stato sviluppato in numerose versioni quali l'AWACS denominata Beriev A-50 ed aerocisterna nota come Il-78. Al 2023, è in corso l'approvvigionamento per un totale di 27 esemplari in versione Il-76MD-90A di nuova costruzione da parte delle Forze aerospaziali russe.

Gli incidenti

L'Ilyushin Il-76 è considerato da molti un "aereo maledetto". Sarebbero tredici, infatti, gli esemplari persi in seguito ad incidenti. Tra gli scontri più catastrofici, bisogna ricordare quello del 12 novembre 1996, quando il volo Kazakhstan Airlines 1907 entrò in collisione con il volo Saudi Arabian Airlines 763 sulla cittadina indiana di Charki Dhadri, provocando 349 vittime. La colpa, in quell'occasione, venne attribuita al pilota kazako, che non rispettò le indicazioni del controllore di volo.