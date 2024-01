​Porta d'uscita dell'aereo dell'Alaska Airlines si stacca dopo il decollo: decompressione improvvisa e atterraggio d'emergenza

Panico a borso di un 737-9 Max dell'Alasja Airlines. La porta di uscita posteriore della cabina centrale si è letteralmente staccata pochi minuti dopo il decollo da Portland diretto a Ontario, in California. L'aereo, targato N704AL è partito alle 17:06 ora locale e ha raggiunto un'altitudine massima di 16.325 piedi. I passeggeri si ritrovati alle prese con una improvvisa decompressione e il volo ha dovuto immediatamente deviare per un'atterraggio d'emergenza nello stesso aereoporto di Portland.

Il boeing 737-9 MAX e l'uscita posteriore

Sul 737-9 MAX, il Boeing include una porta di uscita della cabina posteriore dietro le ali, ma prima della porta di uscita posteriore. Questo viene attivato in configurazioni con posti a sedere densi per soddisfare i requisiti di evacuazione. Le porte non sono attivate sugli aerei dell'Alaska Airlines e sono permanentemente "tappate".

L'aereo N704AL (MSN 67501) è stato consegnato in Alaska da Boeing il 31 ottobre 2023. È entrato in servizio commerciale l'11 novembre 2023 e da allora ha accumulato 145 voli (incluso il volo incidente). AS1282 è stato il terzo volo della giornata e il secondo decollo dell'aereo. Era volato da San Diego a New York durante la notte e poi a Portland nelle prime ore della giornata.

La nota dell'Alaska Airlines

«Il volo Alaska Airlines 1282 da Portland, Oregon a Ontario, California, ha subito un incidente questa sera subito dopo la partenza. L'aereo è atterrato sano e salvo all'aeroporto internazionale di Portland con 171 ospiti e 6 membri dell'equipaggio. La sicurezza dei nostri ospiti e dipendenti è sempre la nostra priorità primaria, quindi, sebbene questo tipo di evento sia raro, il nostro equipaggio di volo è stato addestrato e preparato a gestire in sicurezza la situazione. Stiamo indagando su quanto accaduto e condivideremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili», così in una nota la compagnia aerea.