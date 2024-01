Boeing 737 Max, perché c'era un "finto" portellone (e fissato con solo 4 bulloni). Ecco come è stato spazzato via a 711 km/h

È domenica sera e Bob Sauer, un insegnante di scienze di un liceo di Portland, in Oregon, prende una torcia e scopre che nel suo cortile è appena piombato un portellone aereo. Non sa che si tratta del pannello distrutto durante il volo a 711 km/h e quasi cinquemila metri di altezza del Boeing 737 Max 9 operato da Alaska Airlines venerdì sera e lui non se n'era accorto perché il colpo era stato attutito dagli alberi. È una "plug door", una sorta di finta uscita d'emergenza, inesistente fino al 2006.