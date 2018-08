Coppia gay umiliata sul volo per Los Angeles: «Non potete sedere vicini, lasciate il posto»

di Simone Pierini

Unae discriminata a bordo di un volo dell'dopo che gli è stato chiesto diin modo che una coppia eterosessuale potesse stare vicina., una delle vittime di quanto accaduto e proprietario di un ristorante di Los Angeles, ha scritto un post su Facebook sull'esperienza vissuta sul volo 1407 partito dall'aeroporto John J Kennedy di New York e diretto a LAX la scorsa domenica 29 luglio.«Non ero mai stato discriminato così durante un viaggio», ha detto. «Non posso credere che una compagnia aerea al giorno d'oggi possa dare a una coppia eterosessuale un trattamento preferenziale rispetto a una coppia omosessuale, arrivando addirittura a chiederci di andarcene. Non voleremo mai più con l'Alaska Airlines». La vicenda è avvenuto quando Cooley e il suo compagno avevano già preso i loro posti in classe «economy premium». Secondo Alaska Airlines, uno dei posti era stato prenotato due volte.«Questo sfortunato incidente è stato causato da un errore di prenotazioni, da un volo completo e da un equipaggio in cerca di una partenza puntuale e niente di più», ha detto un portavoce alla CBS. Un assistente di volo avrebbe chiesto al compagno di Cooley se poteva passare a un posto in «economy» per permettere a una coppia di sedersi insieme.«Ho spiegato che eravamo una coppia e volevamo stare insieme», ha ribadito Cooley. «Ci è stato detto di abbandonare il nostro posto premium, oppure salire sul pullman e scendere dall'aereo. Non potevamo sopportare un'umiliazione simile e abbiamo lasciato l'aereo».Venuta a conoscenza di quanto accaduto Alaska Airlines si è scusata per l'incidente, affermando di avere una «politica di tolleranza zero per qualsiasi tipo di discriminazione». La compagnia aerea ha inoltre dichiarato: «Siamo profondamente dispiaciuti per la situazione e stiamo indagando sui dettagli, abbiamo contattato Cooley per offrire le nostre scuse sincere per quello che è successo».