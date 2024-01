Boeing 737 Max bloccati dopo l'incidente Alaska Airlines: migliaia di voli a rischio cancellazione, cosa succede ora

Migliaia di passeggeri rischiano la cancellazione del volo dopo che le principali compagnie aeree statunitensi hanno messo a terra dozzine di jet Boeing in seguito all'incidente dell'Alaska Airlines in Oregon. Secondo l'autorità di regolamentazione dell'aviazione statunitense 171 Boeing 737 Max 9 devono essere messi a terra per controlli.

La United Airlines ha messo a terra 79 aerei; è probabile che le interruzioni riguardino principalmente i voli negli Stati Uniti.

Cosa succede in Europa

L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) ha fatto sapere che nessuna compagnia aerea europea utilizzi i Max 9 con la configurazione coperta dall'ordine della Faa. La maggior parte degli aerei colpiti sono di proprietà di compagnie aeree statunitensi. United Airlines ha messo a terra tutti i 79 dei suoi aerei Max 9.L'Alaska ha dichiarato di aver cancellato 160 voli sabato, colpendo circa 23.000 passeggeri. Anche altre compagnie aeree che volano gli aerei li hanno temporaneamente messi fuori servizio.

Turkish Airlines (Thy) ha annunciato stamani di aver bloccato a terra i suoi cinque Boeing 737 Max 9, sulla scia del distacco in volo di un portellone disattivato accaduto venerdì sera a un aereo di questo modello dopo il decollo da Portland, negli Usa. «In seguito all'incidente avvenuto su un Boeing 737 Max 9 di Alaska Airlines, 5 Boeing 737 Max 9 della flotta Thy, sono stati ritirati per controlli come misura precauzionale», fa sapere la compagnia di bandiera turca sul proprio sito. Il ritiro avverrà sul luogo dove atterrano, e lì saranno ispezionati, spiega Thy. La Turkish, che è basata all'aeroporto internazionale di Istanbul, vanta di essere la compagnia aerea che serve più Paesi al mondo, indicandone 120.

A seguito della decisione della Federal Aviation Agency (Faa) degli Stati Uniti di tenere a terra alcuni velivoli del modello Boeing 737 MAX 9 dopo l'incidente dell'aereo dell'Alaska Airlines che ha perso un portellone in volo, le compagnie Copa Airlines di Panama e Aeroméxico hanno deciso di mettere a terra per controlli i velivoli corrispondenti presenti nelle loro flotte. In un comunicato Copa Airlines ha precisato che il provvedimento riguarda 21 aerei che «resteranno in aeroporto fino al completamento dei necessari controlli tecnici di revisione» Da parte sua Aeroméxico ha annunciato di aver disposto una simile misura per i suoi aerei Boeing 737 Max che saranno «ispezionati come misura precauzionale». I velivoli di questo modello, ha indicato la compagnia messicana, rimarranno fuori servizio fino a nuovo avviso. «Il controllo si concluderà il più presto possibile per continuare con le operazioni programmate, lavorando in coordinamento con Boeing, così come con le autorità competenti», fa sapere Aeroméxico.