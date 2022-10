Covid, si sottopone al tampone: negativo. Ma muore poco dopo il referto

Un uomo è deceduto in una farmacia di Sambuceto (Chieti) dove si era recato per sottoporsi a un tampone per il Covid (risultato negativo).



L'uomo, E.F. di 62 anni, si è improvvisamente sentito male nella mattinata di mercoledì 26 ottobre. Il 62enne era con la moglie Nicoletta per eseguire un test per il Covid-19 ma poco dopo averlo eseguito e aver ricevuto il referto negativo ha iniziato ad accusare i primi sintomi di un malore.

E, purtroppo, poco dopo la situazione è degenerata nonostante l'immediata chiamata con il conseguente arrivo tempestivo di un medico di uno studio nelle vicinanze e dei soccorritori del 118. I tentativi di rianimare l'uomo, però, non hanno dato l'esito sperato e si è dovuto constatare l'avvenuto decesso. Probabile che a causare la morte sia stato un infarto. L'ultimo saluto a Febbo verrà dato oggi: il funerale è in programma nella chiesa di San Rocco, sempre a Sambuceto, alle ore 10.