Imbianchino muore a 59 anni punto da un animale in aperta campagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENAROTTA - Misteriosa morte di un imbianchino di 59 anni, Bruno Filiaggi che domenica si era recato in campagna a Porchiano a pochi chilometri da Ascoli Piceno. L'uomo sarebbe stato punto da un animale ed essendo in aperta campagna avrebbe avuto problemi a contattare con il telefono cellulare i soccorrittori. Quando il figlio è riuscito a dare l'allarme Bruno Filiaggi è giunto in gravi condizioni all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Purtroppo nella notte le sue condizioni sono peggiorate, a fronte di un quadro clinico già compromesso, e questa mattina è morto. Sull'episodio comunque l'aziena sanitaria ha chiesto maggiori approfondimenti.