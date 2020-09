Altro attacco vandalico nella notte alla sede della Onlus: «A chi diamo fastidio?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINETOLI - La onlus Amici Disparati di nuovo sotto attacco dei. «Che fastidio diamo? Cosa facciamo di male? Qual è il motivo di tutto questo?» si chiede, amareggiata, la presidente,Per la seconda volta, l’importante presidio di educazione e legalità, che insiste a pochi metri dai percorsi vita de l’Oasi la Valle di Pagliare del Tronto, finisce nelle mire dei vandali. Ma a questo punto viene da chiedersi se questi atti di devastazione ai danni di un importante nucleo ricreativo per i ragazzi del paese, che durante la bella stagione si trasforma in un, non siano programmati a tavolino.E il sospetto di molti è che non si tratti di semplici bravate di ragazzi in preda a deliri di onnipotenza, ma di una qualche sorta di sabotaggio, con il preciso obiettivo di rendere vani gli sforzi di tutti i volontari. Famiglie comprese.Il furtoLa bravata di qualche balordo, compiuta nei giorni scorsi, sicuramente in tarda serata, è costata al centro diversi tappetini (rubati) e un telo completamente strappato. «Ci risiamo - tuona la presidente dell’associazione -. Venerdi mattina 4 mamme, al campo per sistemare e pulire, si sono trovate di fronte all’ennesimo scenario di devastazione: questa volta è stato accuratamente tagliato il telo dipinto dai nostri ragazzi durante il centro estivo, e sono spariti tappetini e scope nuove; quelle vecchie ci sono. Mi sembra chiaro che questi dispetti di insensata cattiveria e grande stupidità, siano proprio rivolti a noi. La nostra è un’associazione di genitori che si impegna ad organizzare attività, giornate e nuove esperienze per ragazzi e famiglie, perché in passato alcuni di loro non sono stati accettati anche in società sportive specializzate. Abbiamo chiesto di collaborare gratis a molte organizzazioni: da Ascoli a San Benedetto, ma senza alcun risultato. Solo promesse o rifiuti, perché ognuno pensa al suo orticello. Quindi che fare? Dobbiamo rassegnarci? Dobbiamo vedere i nostri figli sempre da sol? No, mai. Cerchiamo di fare tutto in modo autonomo, chiedendo aiuti a chi ci accoglie con amore e rispetto e non forziamo mai nessuno a fare qualcosa per noi, perché non ci fa bene».Il precedenteGli spogliatoi e la sala della onlus, annessi al campo di calcio che si trova a pochi metri dai percorsi vita de l’Oasi la Valle, erano già stati presi di mira dai vandali a fine agosto. Anche in quel caso il bottino dei ladri è stato corposo: sono stati sottratti una macchinetta del caffè con tutte le cialde, dei soldi faticosamente raccolti dai volontari, bibite e gelati. La vicenda è stata subito segnalata ai Carabinieri di Monsampolo. «Molti genitori si impegnano tantissimo - conclude la presidente dell’associazione - ma sopportare anche queste azioni, è veramente deprimente». Infine, la rassicurazione di Clerici alle famiglie: «Non vi preoccupate. Noi non molliamo».