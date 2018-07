Bimbo di 4 anni rischia di annegare al centro estivo. «L'hanno perso di vista»

di Veronica Cursi

Quando aveva iscritto il suo bimbo di 4 anni al centro estivo vicino casa si era raccomandato subito con gli organizzatori: «Mio figlio non sa nuotare, non deve entrare per nessun motivo nella piscina grande». E invece lunedì 2 luglio, il primo giorno di campus all’Universal club di Morlupo, suo figlio in quella vasca non solo ci è entrato. Ma ha persino rischiato di annegare.



Daniele Di Sora non dimenticherà mai la telefonata arrivata quella mattina: «Corra suo figlio ha vomitato in acqua». «Pensavo ad una congestione», racconta il papà. Invece il bimbo era andato in arresto cardiaco, l’avevano rianimato e lo stavano trasportando con l’eliambulanza al Gemelli di Roma. Una tragedia scampata. Ancora non è chiaro cosa sia successo in quei pochi istanti. Giulio (il nome è di fantasia) era con altri bambini, una ventina in tutto, nel campus estivo che ogni anno a Morlupo, paesino vicino Roma, organizza quelle settimane di gioco. Nella struttura ci sono due piscine, una destinata ai bimbi più piccoli, l’altra - più grande - dove l’acqua sarà profonda poco più di due metri. Il bimbo era proprio lì accanto quando - per cause ancora da chiarire - è finito dentro.



Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Bracciano, diretti da Alessandro Papuli. Dalle prime verifiche e dal racconto di alcuni testimoni sembra che si sia trattato di un incidente: il bambino si sarebbe avvicinato alla piscina grande tuffandosi senza braccioli. Ma sarebbero emersi anche altri racconti: «Il figlio del proprietario - spiega il papà - ha detto che mio figlio si è tuffato con i braccioli e gli si sono levati tutti e due nello stesso momento. Qualche altro testimone che è stato spinto da bambini più grandi». Fatto sta che Giulio è caduto in piscina ed è rimasto sott’acqua almeno per quaranta secondi, come diranno poi i medici.



Quando è stato tirato fuori, si è temuto il peggio:

Gli hanno fatto un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca fino all’arrivo dei soccorsi - racconta ancora Daniele - Giulio è rimasto in terapia intensiva per due giorni ed è ancora ricoverato in ospedale nel reparto di pediatria da dove, si spera, verrà dimesso sabato

.



Le indagini chiariranno meglio cosa sia successo. Ma il papà ha voluto denunciare l’accaduto «perché certe cose non si ripetano più». «Il bambino non ricorda nulla e fortunatamente non ha avuto traumi. Ma certo è che anche solo per 40 secondi l’hanno perso di vista. Chi doveva vegliare su di lui non l’ha fatto. E questo non deve succedere».

