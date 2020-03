Il video hot della coppia clandestina finisce al "vero" partner: lei denuncia l'amante

SAN BENEDETTO - Un rapporto sessuale tra giovani frutto di un tradimento... nulla di nuovo sotto questo cielo si direbbe, solo che quell’amore esplosivo e fugace in auto era stato filmato. A compiere la bravata, che risale al giugno di due anni fa, era stato il lui, un ragazzo di 23 anni di nazionalità straniera ma residente in Riviera (e difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi). Il giovane è accusato di aver posizionato il proprio apparecchio smartphone al di sopra del cruscotto dell’autovettura di una ragazza di 22 anni (anche lei di San Benedetto). Il rapporto sessuale così consumato in auto è finito registrato sul cellulare.

LEGGI ANCHE:

Ennesimo schianto tra auto all'incrocio maledetto: due persone all'ospedale

Il Coronavirus non ferma il processo per la Strage di Corinaldo: banda dello spray in aula con le mascherine

Purtroppo l’incontro altamente ravvicinato non è rimasto solo il frutto di una notte di follia e passione ma ci sono stati ben altri sviluppi. Colpa di quel filmato che, ad un certo punto, è finito nelle mani della ragazza tradita che poi a sua volta l’ha recapitato al fidanzato della giovane immortalata nel video. Insomma, un incrocio tra vittime e protagonisti d’amore che è finito davvero male. La giovane ripresa nel rapporto sessuale a quel punto ha sporto denuncia contro l’amante. Ora la vicenda è finita dal giudice. La ragazza che ha compiuto la fuitina filmata era consenziente? Sapeva del filmato? Secondo il ragazzo sotto accusa sì. Il confronto è aperto. C’è pure da capire come il filmato sia finito nelle mani di chi non doveva mai finire

© RIPRODUZIONE RISERVATA