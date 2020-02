Ancona, sequestra l'amante nella casa della nonnina che accudisce: badante condannato

ANCONA - Per l’accusa, aveva abusato di una connazionale, tenendola anche in ostaggio nella casa dove l’aveva inviata a passare la serata e di proprietà della nonnina che l’uomo accudiva come badante.

L’arresto per un romeno di 50 anni era scattato a giugno dello scorso anno per sequestro di persona e violenza sessuale. Vittima, una 43enne romena con cui l’uomo – è poi emerso nel corso del processo – aveva intrapreso una relazione extraconiugale. Il collegio penale lo ha condannato a tre anni e mezzo per entrambe le contestazioni. L’arresto era stato eseguito dalle Volanti della Questura, allertate da un residente del Pinocchio, quartiere dell’appartamento dove sono avvenuti i fatti. L’uomo aveva intravisto una donna – la 43enne romena – che si affacciava dal palazzo vicino, sbracciandosi e chiedendo aiuto. All’arrivo nel condominio, gli agenti avevano trovato la porta dell’appartamento chiusa dall’interno. Dopo pochi minuti erano riusciti ad entrare. Dentro, avevano trovato i due romeni e una vecchina non più autosufficiente, proprietaria dell’abitazione. Era stata la 43enne a ricostruire i fatti, puntando il dito contro il connazionale, di fatto suo amante.

