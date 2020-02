Ancona, scopre il tradimento della moglie. Minaccia e pedina l'imprenditore. Operaio nei guai

Ultimo aggiornamento: 13:35

ANCONA - Minacce all'exdella, pedinamenti, telefonate e danneggiamenti all'autovettura. Un uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Ancona. Il provvedimento è nei confronti di un operaio 50enne di Recanati. L'uomo ha scoperto che la moglie ha intrattenuto una relazione sentimentale extraconiugale con un imprenditore 56 enne del capoluogo dorico ed ha iniziato una serie di condotte moleste e persecutorie, in maniera tale da ingenerare nell'imprenditore un fondato timore per la sua incolumità. Minacce al telefono, danni all'auto fino all'inseguimento in auto. E una volta raggiunta la macchina dell'imprenditore l'operaio ha mimato il gesto di tagliargli la gola.