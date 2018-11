I vandali tagliano la recinzione e devastano lo stabilimento balneare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO- Hanno tagliato la rete di recinzione poi, una volta penetrati all’interno dello stabilimento balneare hanno dato il via alla devastazione. Vandali in azione sabato notte allo chalet Bacio dell’Onda dove ci sono stati ingenti danni.I teppisti hanno tentato di forzare le porte delle cabine arrivando addirittura a colpire con una forza tale da far staccare i pezzi di cemento sui quali erano agganciati i cardini. Una volta aperte le cabine hanno arraffato tutto il materiale che era contenuto all’interno e lo hanno buttato via danneggiando anche specchi e vetri andati in frantumi.Ieri mattina i titolari dello stabilimento balneare si sono trovati di fronte alla devastazione con tutta l’attrezzatura sparsa in terra, vetri rotti e cabine seriamente danneggiate.