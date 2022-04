Mattinata da incubo per gli automobilisti: ecco cosa è successo sulle strade della Riviera tra code e ingorghi. E oggi si replica

SAN BENEDETTO - Mattinata da incubo quella di ieri, nella zona centro settentrionale della Riviera delle Palme. a causa del secondo giorno di chiusura dell’area Ballarin al traffico veicolare diretto verso Sud.



Le vie chiuse

A monte del problema c’è l’esecuzione di uno scavo da parte della Ciip Spa, iniziato lunedì mattina, che in questi giorni sta provocando l’interdizione al transito nei tratti di viale Colombo e via Marchegiani compresi tra via Pigafetta e la rotonda “Fratelli Merlini” (in pratica, la strada che costeggia ad est l’area del vecchio stadio Ballarin).

È infatti stata invertita la direzione di marcia nel tratto di via Morosini compreso tra via Pigafetta e la rotonda Merlini che dunque è percorribile in direzione nord. Di conseguenza, l’accesso a via Morosini da nord sarà interdetto e il traffico sarà deviato verso il centro attraverso il sottopasso di via Doria – via D’Annunzio.

Strade da incubo

La situazione del traffico, ieri mattina (ma anche lunedì si erano registrati problemi) è stata pesante. Molti automobilisti hanno lamentato l’assenza dei vigili urbani in alcune intersezioni complicate come quella tra via D’Annunzio e la Statale 16. «Lunghissime code - hanno raccontato alcuni automobilisti che hanno poi segnalato la propria personale odissea - con incroci che forse andavano presidiati».Il Comune è corso ai ripari dopo le 9 proprio in seguito al caos che si era scatenato nella prima parte della mattinata.

La replica dei vigili

«Il Comando - spiegano in una nota - ha dislocato dieci agenti per gestire il traffico, distribuendoli tra gli incroci dove sono state individuate le situazioni di maggior disagio. Il presidio è proseguito fino alle ore 12.30, quando gli agenti si sono spostati per prestare servizio di sorveglianza all’uscita delle scuole cittadine»- Gli incroci presidiati, a quanto afferma il Comune, sono stati tra via D’Annunzio e corso Mazzini, tra via Ferri e via D’Annunzio. due agenti all’intersezione tra via Roma e via Montebello. un agente all’intersezione tra via Roma e via San Martino;. un agente all’intersezione tra via Roma e via Calatafimi, due agenti all’intersezione tra via Pizzi e via Montebello, un agente all’intersezione tra via Pizzi e viale Gramsci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA