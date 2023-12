SAN BENEDETTO - Una tribuna da 1500 posti, il ritorno del ristorante e aree lounge per accogliere le squadre ospiti: il restyling del Circolo tennis Maggioni «ci vorrebbe un milione» dice il presidente Afro Zoboletti parte – di fatto – per step.

La copertura

Intanto è stato dato il via libera alla copertura dei campi da padel, ma, in accordo con quanto intende fare il sodalizio sportivo, il sindaco Antonio Spazzafumo va anche oltre: «Il 2024 – dice – sarà l’anno del Maggioni ma anche di tutti gli altri sport. Abbiamo infatti intenzione di puntare su questo segmento turistico che ci ha portato molti benefici». Il primo cittadino, seduto affianco al presidente Afro Zoboletti e allo stesso tavolo con l’assessore Bruno Gabrielli, evidentemente pensa alla manifestazione di ginnastica artistica che, per una settimana ha portato migliaia di presenze a giugno scorso. «Ma anche – aggiunge – al Challange del Maggioni che anno dopo anno sta diventando sempre più importante». Certo. Ma al momento quello di San Benedetto è l’unico circolo che non può offrire alle squadre un ristorante degno e sarebbe fondamentale anche per la promozione dell’enoagstronomia locale. «Vogliamo – precisa il sindaco intanto mettere il Maggioni nelle condizioni di poter gestire la struttura. Anche dal punto di vista economico». E via dunque al brindisi con l’impegno a sistemare un po’ tutta l’area nel cuore della città e in un momento di grande visibilità del tennis con le vittorie di campioni come Sinner (già ospite del Maggioni con il suo coach) può essere davvero quella “bellezza” che attira l’attenzione nazionale. Oltre ogni calendario.

La festa

Intanto domenica al Palaspeca si terrà dalle 15 la Festa dello Sport e dell’Amicizia: uno spazio per promuovere le attività delle società. Nell’occasione si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti che la Città di San Benedetto conferisce a tutti gli atleti che, nel corso dell’anno, hanno riportato importanti risultati sportivi.