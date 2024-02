SAN BENEDETTO - Sono quelli che hanno maggiori disponibilità economiche, hanno la propensione a spendere per l’enogastronomia, amano anche i borghi e visitarli anche con mezzi ecologici come la bicicletta. Sono gli ultrasessantenni in buona forma e buona salute ai quali quest’anno sarà dedicata una speciale campagna promozionale tramite social da parte dell’Assoalbergatori.

Il metodo

«Stiamo per ripartire - spiega il presidente Assoalbergatori Nicola Mozzoni - e intendiamo farlo in maniera chirurgica. Ci rivolgeremo solamente alle regioni, ai target di età e sesso di nostro interesse. In questo senso il turismo cosiddetto degli Anni d’Argento sta tornando di moda». Ovviamnete non si tratta più di quelle carovane di anziani, magari mandate dai Comuni a prezzi concordati per riempire le strutture nei periodi di bassa stagione. Al contrario si tratta di persone molto attive. Insomma, la vita è cambiata, oggi i 60 sono i nuovi 40 o, per quelli che hanno fatto una vita dinamica e sana anche i 30. «La vita è cambiata e l’età si è abbassata: - spiega ancora Mozzoni - Si tratta di un turismo cosiddetto “altospendente” che vuole determinate cose, come l’entroterra e noi dobbiamo gestire queste domande. È un turismo che sta ripartendo e noi che abbiamo le caratteristiche anche grazie a tutto il territorio piceno noi assolutamente dobbiamo essere pronti ad accoglierlo. Dunque non ci focalizziamo più solamente sulle famiglie che restano comunque la base ma gli indicatori ci dicono che questo turismo d’argento sarà il trend dei prossimi anni e quindi intendiamo intercettarlo».

Gli strumenti

Un turismo che è anche però molto esigente. In questo senso quindi anche gli alberghi, gli chalet e i locali dovranno adeguarsi per saperlo accogliere e dare i servizi, compresi i trasporti. Secondo Guida Viaggi, infatti saranno oltre 140 milioni i turisti over 60 in Europa nel 2030 (erano 41,9 milioni nel 2010), con una capacità di spesa annua di 3.800 euro: ben 1.250 in più rispetto ai turisti tra i 35 e i 54 anni. E di questi numeri si parlerà anche il 29 febbraio a San Benedetto proprio all’Hotel Relax nella giornata formativa organizzata con gli esperti di Teamwork e Hotelperformance.