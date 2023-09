SAN BENEDETTO - «Serve un grande evento di settembre, per sostenere il dinamismo di noi concessionari balneari che, da qualche anno ormai, prosegue anche durante il mese di settembre». È il suggerimento lanciato all’amministrazione comunale da Sandro Assenti: patron dello chalet Bagni Andrea, nonché dirigente di Confesercenti.



La linea del noto imprenditore turistico viene tracciata durante un weekend di bel tempo. Sole e temperature miti contribuiscono a far riversare on the beach centinaia di persone. «Da due, tre anni a questa parte, il settembre sambenedettese è cambiato - sostiene Assenti -. A metà mese, solitamente avveniva che già almeno il 30% delle strutture balneari fossero chiuse. Oggi non è più così, quasi tutti lavoreremo fino all’ultimo fine settimana del mese. Certo: avremo del personale ridotto, perché ovviamente non c’è più l’affollamento di piena estate. Si lavorerà nei weekend, con delle buone prospettive anche per chi fa ristorazione».



Il mese attuale è quello con maggiori potenzialità di crescita turistica. «Attuando una strategia di marketing mirata e mettendo anche in rete le varie scontistiche proposte dalle strutture, sono convinto che settembre ci darà delle belle soddisfazioni in futuro - rimarca ancora l’esponente di Confesercenti -. Magari riusciremo ad attuare quella destagionalizzazione di cui tanto si parla. Ma serve un evento importante, che faccia da traino. Penso, ad esempio, a qualcosa legato alla gastronomia tipica che potrebbe richiamare tante persone anche a settembre. Sottoporrò queste idee all’amministrazione comunale durante il prossimo Tavolo del Turismo».



Attualmente, il cartellone degli eventi langue. Fortunatamente, a vivacizzarlo c’è Mimmo Minuto con i suoi “Incontri con l’Autore”. Si chiude la 42esima edizione di questa storica kermesse culturale. Oggi, Fabio Caressa presenta “Grazie Signore, che ci hai dato il calcio” alla Palazzina Azzurra alle 21.30. Domani, all’auditorium Tebaldini alle 21.30 il nipote di Massimo Troisi presenta il volume “Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare”. Seguirà un reading con accompagnamento musicale e filmati dell’attore. Scorrendo più avanti nel calendario, martedì 19 settembre le associazioni “Capitani Coraggiosi” e “Omphalos” organizzano una passeggiata per le famiglie all’interno della Riserva Naturale Sentina. L’escursione, parte del progetto “Come a Casa” della Cooperativa “Il Faro” di Macerata a sostegno dei minori con disturbi dello spettro autistico, avrà luogo a partire dalle 15 fino 17. Mentre a fine mese è fissato un appuntamento che ridà ossigeno al turismo-congressuale: altro ambito dell’accoglienza su cui la Rivera ha ottimi margini di crescita. Giovedì 28 e venerdì 29 settembre, infatti, è previsto il convegno internazionale “Le Marche e il Mare”. Arte, architettura, paesaggio, a cura di Giuseppe Bonaccorso, Claudio Castelletti e Federico Bulfone Gransinigh con la collaborazione di Flavio Stimilli. L’evento, patrocinato dalla Saad - Scuola di architettura e design “Eduardo Vittoria” dell’Università di Camerino.