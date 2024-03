SAN BENEDETTO - La Riviera apre per Pasqua e nell’uovo trova la bella sorpresa di diversi stranieri che, complici le temperature gradevoli di queste ore - e il meteo benigno - hanno deciso di prenotare per trascorrere qualche giorno sull’Adriatico. Operativi, basta fare una passeggiata sul lungomare la maggior parte degli chalet dotati di ristorante i quali hanno riaperto già e dai giorni scorsi avevano iniziato a fare le pulizie in vista della bella stagione.

La destagionalizzazione

Anche qualche albergo si sta spingendo oltre ha affisso cartelli invitando a prenotare anche per matrimoni cresime e comunioni così da restare aperto fino a giugno almeno nel weekend creando dunque quella auspicata destagionalizzazione di cui tanto si parla. Due giorni, tanti modi per viverli intensamente. Motoraduni, mercatini, musica, enogastronomia, appuntamenti nei musei, fede e folklore. Tra Pasqua e Pasquetta, lungo la Riviera c'è soltanto l’imbarazzo della scelta. Dopo l’apertura di ieri che ha richiamato molti appassionati, su viale Moretti prosegue sia oggi che domani la “Festa in Rosso” con le moto Ducati dei campioni del mondo. Affiancati dalle Miss Grand Prix e da Miss Motosprint, in vista anche diversi modelli della gamma Ducati 2024 disponibili per test-drive nelle vie cittadine e tanta musica con l'area di accoglienza curata da Radio Azzurra. Poco distante, c’è pure la tradizionale mostra-mercato de “L’Antico e le Palme”: ormai un punto di riferimento per gli appassionati di antiquariato, modernariato e collezionismo in generale. Presso l’area ex bocciofila, inoltre, prosegue fino a domani il Festival dello Street Food, con golosità italiane e internazionali. Nell’ambito di questa iniziativa: oggi, dalle ore 21.30, serata danzante al ritmo delle hit Anni Novanta. Tante attività al Museo del Mare per le vacanze di Pasqua. Il museo (piazza del Pescatore) è aperto sia oggi che domani, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18,30. Alle ore 10.30, in particolare, c’è la possibilità per tutti di effettuare una visita guidata. Info e prenotazioni: 353-4109069.

Arte sacra

Apertura straordinaria anche per il Museo d’Arte Sacra di via Pizzi che rientra nel circuito dei Musei Sistini: tutti operativi in questi giorni di festa anche nelle sedi dei paesi del territorio in particolare Grottammare, Monteprandone, Montalto e Ripatransone. Info: 347-3804444. Fede e folklore anche nei riti pasquali più cari ai cittadini di San Benedetto. Domani, si torna nella storica chiesetta di Santa Lucia: appuntamento fisso per tante generazioni. Dalle ore 16, messa e poi incontro conviviale promosso dal Circolo dei Sambenedettesi, con ricordi e rievocazioni delle tradizioni pasquali cittadine. L’indomani, martedì 2 aprile, alle ore 11, pescatori riuniti presso il complesso di Casa San Francesco (zona collinare di Grottammare) per la messa presieduta dal vescovo Carlo Bresciani, in onore del protettore della gente di mare: San Francesco da Paola.

Le attività

Anche in questo caso, si tratta del rinnovarsi di un appuntamento molto sentito da tante storiche famiglie sambenedettesi, legate a doppio filo alle attività ittiche.