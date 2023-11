SAN BENEDETTO - Una siringa insanguinata è stata ritrovata a pochi passi dalla scuola Miscia in via Ferri nel quartiere San Filippo. È stata notata da alcuni genitori che stavano portando i loro figli a scuola, nell’istituto dell’Isc Nord che comprende infanzia e primaria.

È soprattutto l’altra frequentazione della zona da parte di bimbi piccoli a destare maggiore preoccupazione: «Abbiamo rinvenuto a pochi passi dalla scuola, in una via densamente trafficata da bambini di ogni , una siringa usata. Era in via Luigi Ferri lato Ovest, poco più a nord della macelleria» spiega una delle mamme che ha notato il pericoloso oggetto proprio a ridosso del marciapiede.

La segnalazione



«Alcuni giorni fa abbiamo segnalato anche diversi fazzoletti insanguinati proprio davanti alla scuola, non so se possano essere collegate le due cose, ma devono essere presi provvedimenti per far sì che questi episodi non accadano. È una zona frequentata da bambini!» spiega un altro genitore.

Non sono purtroppo casi isolati, come dimostrano le varie segnalazioni pervenute in passato; le siringhe vengono ritrovate soprattutto nelle aree frequentate da bambini: parchi, marciapiedi davanti alle scuole sono i luoghi dove frequentemente vengono gettati questi oggetti altamente pericolosi, oltre alle spiagge. L’ultima segnalazione era arrivata proprio alla nostra redazione da parte delle persone che frequentano il parco Cerboni, e in passato sono state abbandonate davanti alle scuole Bice Piacentini, al parco del Ponterotto e in via Saffi, senza considerare tutte quelle raccolte in spiaggia e nel parco bau di via Paolini.

Le telecamere di videosorveglianza, l’implementazione dell’illuminazione sono tra le richieste dei cittadini per scongiurare e sicuramente limitare queste problematiche.