SAN BENEDETTO - Obiettivo: decongestionare il traffico urbano. San Benedetto vara il suo servizio di car sharing. Ecco dieci auto ecologiche, da utilizzare e riutilizzare, prendere e lasciare in giro per la città. Atteso da anni, questo nuovo sistema di mobilità condivisa inizia ufficialmente entro una settimana. In campo, vetture Renault Zoe E-Tech: 100% elettriche. Dunque anche meno smog in circolazione.

La formula utilizzata è quella della “station based” che prevede la riconsegna dell’auto nello stesso parcheggio in cui la si è presa.



Ecco i punti dove trovare le nuove automobili comuni: viale De Gasperi (davanti al municipio) via Crispi (incrocio via Bassi) piazza Caduti del Mare, viale Marinai d’Italia, ponte sull’Albula del lungomare Trieste, via Risorgimento/piazza Matteotti. In ognuno troverà posto un’auto, tranne piazza Caduti del Mare. Lì ce ne saranno due. Altre due auto resteranno “ai box”, pronte ad essere immesse sulle strade in caso di necessità.



Capitolo costi: variano in base all’utilizzo, si può andare da 3 euro per mezz’ora fino a 249 euro per una settimana. Tutto incluso ed a chilometraggio illimitato. Per gli utenti, ogni fase del servizio (operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7) è gestibile tramite l’apposita App “Mobilize Share”. Al termine di una procedura d’appalto, il Comune ha affidato questo servizio alla ditta locale “Emil Autos” (Gruppo Emilcar) che, a sua volta, s’avvale della partnership con il sistema “Mobilize” del Gruppo Renault. I dettagli sono stati svelati ieri mattina, in municipio, dal sindaco Spazzafumo e dall’assessore alla mobilità Bruno Gabrielli, insieme agli addetti del gruppo Emilcar: Mario Petrocchi, Fabio Bianco e Francesco Alesiani. A pieno carico energetico, la Zoe ha un’autonomia di 250 km. «Più che sufficienti - ha detto Petrocchi - considerando che, in media, il kilometraggio giornaliero per gli spostamenti urbani s’aggira sui 20/25». Le Zoe potranno parcheggiare gratuitamente nelle Zone Blu ed accedere senza problemi alla Ztl del Paese Alto. Maggiori dettagli: www.mobilize.it. Oppure il numero-verde: 800-991516.



Non solo macchine. L’assessore Gabrielli ha annunciato che è arrivato a conclusione l’iter per l’assegnazione del servizio di sharing dei monopattini: operativo nel giro di una settimana.