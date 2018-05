Con lo scooter contro un'auto: grave un giovane imprenditore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Intorno alle 7.30 di ieri un incidente stradale avvenuto proprio di fronte alla cattedrale della Madonna della Marina ha tenuto mezza città con il fiato sospeso.Un imprenditore sambenedettese di trent’anni, è infatti rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto all’altezza dell’intersezione tra la Statale 16 e via Pizzi. Il giovane, che gestisce un supermercato nella zona nord della città e che stava proprio raggiungendo il punto vendita per l’apertura della domenica mattina, era in sella al suo scooter e stava procedendo in direzione nord quando è finito contro la fiancata destra di un Suv Hyundai. L’impatto è stato devastante. Il trentenne è stato sbalzato dallo scooter, è volato sull’asfalto ed ha riportato pesanti lesioni sia al volto che alla testa oltre a tutta una serie di contusioni e ferite in varie altre parti del corpo. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto è stata chiamata l’ambulanza del 118. Il personale sanitario arrivato a bordo del mezzo di soccorso ha subito praticato le primissime medicazioni all’imprenditore prima di predisporne il trasporto, d’urgenza, all’interno del vicino ospedale. Al “Madonna del Soccorso” i medici hanno proseguito nelle medicazioni e sottoposto il trentenne a tutta una serie di controlli riscontrando traumi, tra cui uno facciale, che hanno spinto lo staff sanitario ad allertare l’ospedale regionale Torrette di Ancona. Per accompagnare il ferito nel capoluogo regionale nel minor tempo possibile è stata inviata in Riviera l’eliambulanza.