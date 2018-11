Schianto contro un'auto: il ciclista 66enne è morto in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È morto a poche ore di distanza dall’incidente, nell’ospedale regionale Torrette di Ancona. Antonio Carincola, 66 anni di San Benedetto, è deceduto ieri pomeriggio per le conseguenze di un incidente avvenuto nella tarda mattinata in via Bianchi a San Benedetto.una delle più trafficate traverse di viale De Gasperi. L’uomo era in sella alla sua due ruote e procedeva in direzione Est percorrendo la discesa che porta proprio a viale De Gasperi quando, per motivi al vaglio degli agenti di polizia locale, è finito contro la parte posteriore di una Smart che stava parcheggiando sul lato e che era condotta da un cinquantacinquenne di San Benedetto. L’uomo ha impattato contro il fianco sinistro della parte posteriore dell’utilitaria. Forse la bici ha sbattuto contro la ruota fatto sta che la caduta e l’impatto con il terreno è stato pesante.