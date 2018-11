Schianto contro l'auto che sta parcheggiando: grave un ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un uomo di 66 anni è stato trasportato in codice rosso e con l’eliambulanza, all’ospedale regionale Torrette di Ancona in seguito ad un drammatico incidente avvenuto in Riviera. Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 12 e trenta in via Bianchi, una delle più trafficate traverse di viale De Gasperi. L’uomo era in sella alla sua due ruote e procedeva in direzione Est percorrendo la discesa che porta proprio a viale De Gasperi quando, per motivi al vaglio degli agenti di polizia locale, è finito contro la parte posteriore di una Smart che stava parcheggiando sul lato e che era condotta da un cinquantacinquenne di San Benedetto. Il sessantaseienne ha battuto la testa ed ha perso sangue rimanendo immobile sull’asfalto.