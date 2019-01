Sassate agli chalet e gomme squarciate: vandalo beccato dalle spycam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È notte fonda quando un uomo in bicicletta passa davanti allo chalet Tropical di Grottammare. Probabilmente non sa che, all’interno, ci sono delle telecamere che puntano verso l’ingresso. Lui passa di fronte alla porta, rallenta, tira dritto ed esce dall’inquadratura quindi torna indietro, rientra nel riquadro della telecamera che lo riprende mentre si allontana dal marciapiede. Attraversa la strada ed entra in via Ragusa, traversa del lungomare che si trova proprio di fronte allo chalet. Posa la bicicletta e tira una violenta sassata contro il vetro della porta. Il video, nelle ultime ore, è stato diffuso dai titolari dell’attività che denunciano anche il fatto che non si tratterebbe della prima volta«. Questo signore - affermano annunciando di presentare denuncia ai carabinieri - ha rotto quattro volte i vetri della vetrina del Tropical e ha tagliato tre gomme di tre auto».