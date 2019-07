Ruba gioielli e nella fuga urta un'auto e rischia di travolgere i passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Furto tra gli stand del mercatino “L’Antico e le Palme”. E’ accaduto ai danni di un antiquario di Terni che è stato derubato intorno alla mezzanotte, mentre stava chiudendo lo stand. Il commerciante si trovava lungo la rotonda Giorgini, proprio di fronte all’hotel Calabresi. «Ho vuotato una vetrinetta nella quale tenevo esposti alcuni oggetti di valore - ha raccontato - ho messo la merce in una borsa all’interno della quale c’era anche il portafogli». La cosa che colpisce maggiormente è che l’uomo non si è allontanato ma si è semplicemente voltato, facendo qualche passo verso la parte anteriore della bancarella per legare le tende e chiudere lo stand. Durante questa operazione una donna si è infilata tra le tende nella parte posteriore dello stand e, mentre il commerciante stava chiudendo la parte davanti ha agguantato la borsa ed è fuggita via. L’uomo si è lanciato all’inseguimento della donna scoprendo che si trattava di una persona che aveva visto nelle ore precedenti. «Insieme ad un uomo - ha affermato - l’ho notata aggirarsi tra le bancarelle e passare più volte nella zona della rotonda». L’ha vista salire su una Bmw X4, che si è allontanata in fretta tra le persone rischiando di investire alcuni pedoni e sbattendo contro una malcapitata Renault.