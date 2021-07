Gli sfila il Rolex dal polso ma lui la riacciuffa: la ladra seriale si aggira sulla Riviera delle palme

SAN BENEDETTO - Potrebbe essere collegato allo scippo avvenuto un paio di mesi fa sul lungomare di Grottammare quanto accaduto un paio di sere fa, nella zona della stazione della Perla dell’Adriatico. Un uomo è infatti stato scippato da una donna che gli si è avvicinata riuscendo a strappargli via il Rolex dal polso. L’uomo però ha immediatamente reagito ed ha bloccato la donna riuscendo a riprendersi il prezioso gioiello.

La donna, di fronte alla resistenza dell’uomo, ha mollato la presa ed è fuggita a bordo di un’auto al volante della quale c’era un complice pronto a partire. L’uomo ha poi denunciato tutta la situazione alla stazione dei carabinieri di Grottammare che stanno ora effettuando delle indagini per risalire all’identità della ladra. Ladra che potrebbe essere la stessa che aveva colpito a maggio sul lungomare e che era riuscita a scippare un sessantenne che indossava un altro orologio di valore.

Anche in quel caso dopo lo scippo aveva raggiunto un’auto dove ad attenderla c’era un complice insieme al quale aveva fatto perdere le proprie tracce. Nei giorni scorsi invece era avvenuto un analogo episodio a San Benedetto un via Giovanni XXIII. In quel caso la vittima del colpo era stata una donna che stava rientrando in casa. La donna ha iniziato a urlare tanto che il malvivente, un uomo, alla fine ha deciso di lasciar perdere e andarsene in sella a uno scooter. Insomma sono ripresi gli scippi lungo il territorio e le forze dell’ordine invitano tutti a prestare la massima attenzione.

