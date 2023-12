SAN BENEDETTO - «La più grande soddisfazione è aver laureato 1.342 studenti. Tutti gli studenti sono figli nostri. Mi commuovo ricordando una studentessa su tutte quale Stefania Camela, recentemente scomparsa, mentre dedico questo premio a mia moglie». Parole del magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori insignito, ieri pomeriggio in municipio, del Premio Truentum.

L’onorificenza

Un Gregori emozionato, nonostante sia abituato ai riconoscimenti, ieri pomeriggio ha ricevuto dalle mani del primo cittadino Spazzafumo la massima onorificenza cittadina che viene attribuita da San Benedetto “ai suoi cittadini migliori”. Una pergamena e una medaglia d’oro con cui la città di San Benedetto ha voluto dire grazie a uno degli artefici dell’apertura del corso universitario di Economia in Riviera. «In questi anni- ha affermato Gregori con la pergamena in mano - abbiamo laureato 1.342 studenti, di cui 166 del corso magistrale. È questa la maggiore soddisfazione. Per quanto riguarda l’apertura dell’Università a San Benedetto tutto iniziò in maniera rocambolesca, da un confronto con il professor Pier Alberto Capotosti che ci spronò a portare qui l’università. Ero un giovane insegnante e c’era molta diffidenza su questo progetto. Inizialmente eravamo in via Pizzi, nell’ex teatrino della parrocchia della Marina. Pochi ci avrebbero scommesso. Oggi vantiamo diversi corsi in Economia aziendale e magistrale. C’è stato un connubio particolarmente positivo, grazie al Comune. Poi ci siamo spostati al Vannicola e siamo cresciuti. In questa occasione vorrei ricordare Stefania Camela, la dipendente comunale recentemente scomparsa, nostra laureata, capite la mia emozione nel ricordarla. Tutti gli studenti sono figli nostri. Ci lasciamo un pezzo di cuore, è per noi fonte di grande soddisfazione. Infine dedico questo premio a mia moglie». A condividere questo momento così importante il professor Gerardo Massimo Villanacci, docente di diritto privato alla Politecnica, che ha commentato: «Un piccolo pezzo di questo premio è anche mio, una parte del percorso che ha portato l’Università in questa città l’ho percorso insieme a Gregori. Oggi è una Università prestigiosa e ambita, con i nostri studenti che riscuotono successo ovunque».

Il valore

Il sindaco Spazzafumo introducendo la premiazione ha ricordato come il Truentum rappresenti un momento di orgoglio collettivo per San Benedetto, dove si celebra il senso di appartenenza a una comunità. Laureatosi con lode proprio alla “Giorgio Fuà” Gregori è diventato rettore nel 2019, vantando 220 pubblicazioni su marketing internazionale e business, insegnando alla Luiss di Roma e tenendo lezioni a Edimburgo e Shanghai. Il rettore ha poi regalato al pubblico presente in sala consiliare una lectio magistralis su “Umanesimo, sostenibilità e modelli economici: quale possibile convergenza” dove ha parlato di globalizzazione, neo liberismo, sostenibilità e intelligenza artificiale. La cerimonia ci è conclusa con il concerto di Natale “MisaTango – Misa a Buenos Aires” dell’argentino Martìn Palmeri.