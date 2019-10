La piscina ora fa acqua, il Tar affonda il bando. Scontro sul project financing

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sospeso il bando per la piscina dopo la richiesta da parte della società natatoria Cogese San Benedetto Il Tar Marche congela la piscina “Gregori”. E’ stata accolta la richiesta di sospensiva per il bando del project financing dell’impianto natatorio. Pronunciamento arrivato ieri mattina dal Tar Marche chiamato a decidere sulla sospensiva al bando richiesta dalle cooperative Cogese e dalla Pool nuoto sambenedettese rappresentate e difese dall’avvocato Francesca Isgrò. Il presidente del Tar Sergio Conti e l’estensore Giovanni Ruiu hanno deciso di accogliere l’istanza di sospensiva ritenendo che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata, considerando l’udienza fissata per il 6 maggio 2020 già oggetto della sentenza parziale emessa nel 2018 e tenendo conto del fatto che la verifica disposta risulta in corso di svolgimento. Una mannaia per le imprese che hanno proposto il project e per quelle che erano pronte a rispondere al bando in scadenza per il prossimo 28 ottobre. Tutto parte dal ricorso che era stato presentato dalle due società natatorie contro il Comune e contro le società Beani Annibale S.r.l., Caioni Costruzioni S.r.l., Sport Smile S.r.l., Nuovo Mondo Acquatico, Mida S.r.l. Nel frattempo le due società natatorie hanno presentato un ricorso al bando che il Comune aveva pubblicato nonostante ci fosse un procedimento in atto. «Abbiamo pubblicato il bando – spiegano gli assessori Andrea Assenti e Pierluigi Tassotti – consapevoli che esistevano tutti i presupposti giuridici per l’accoglimento di una domanda cautelare. La pubblicazione del bando è stata ritenuta un atto coerente con l’impegno assunto dall’amministrazione nei confronti della città, per la riqualificazione di un impianto natatorio non più a norma e non utilizzato al pieno delle sue potenzialità>.