Minacce e botte alla sorella fidanzata con un italiano: arrestato giovane afgano a San Benedetto

SAN BENEDETTO - Non accettava che la sorella avesse una relazione con un italiano, per questo la minacciava e la picchiava per spingerla a troncare la relazione. La squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto ha arrestato un giovane afgano in quanto gravemente indiziato di atti persecutori, minacce gravi, danneggiamento e percosse ai danni della sorella convivente e del compagno di quest’ultima.

Denuncia il fratello che la picchia

A seguito di indagini effettuate tra i mesi di febbraio e giugno del 2022, avviate dopo la denuncia della donna, sono emerse una serie di vessazioni psicologiche e violenze domestiche da parte del giovane nei confronti della compagna, colpevole ai suoi occhi di aver intrapreso una relazione sentimentale con un uomo di nazionalità italiana e di tenere una condotta di vita occidentale. L’indagato, reiterava più volte atti persecutori con percosse e minacce anche nei confronti del compagno della sorella più volte avvicinato e minacciato.