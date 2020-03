Botte da orbi alla moglie davanti ai figli piccoli, arrestato. Lei al pronto soccorso

SAN BENEDETTO - I carabinieri di San Benedetto hanno arrestato un 33enne residente in riviera, nella sua abitazione dove stava picchiando la moglie davanti ai figli minori.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, scappa dall'ospedale in pigiama: i poliziotti lo trovano mentre litiga in strada

Macerata, tentato scippo in via dei Velini, donna di 70 anni scaraventata a terra all'uscita dal supermarket

I carabinieri hanno provveduto immediatamente a bloccare l’uomo prima che potesse nuocere ulteriormente alla donna che nel frattempo, ripetutamente colpita alla testa e in diverse parti del corpo, è stata immediatamente accompagnata al pronto soccorso di san Benedetto del Tronto per le cure mediche. La donna ha denunciato ai carabinieri che non era la prima volta che il consorte, sempre per futili motivi, alzava le mani contro di lei negli ultimi mesi e spesso davanti ai figli minori. L’aggressore, portato in caserma ed identificato, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA