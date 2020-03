Macerata, tentato scippo in via dei Velini, donna di 70 anni scaraventata a terra all'uscita dal supermarket

MACERATA - Tentato scippo in via dei Velini: 70enne al pronto soccorso. L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 19 circa, in via dei Velini a Macerata. La donna stava camminando lungo l’arteria del capoluogo quando è stata avvicinata da un uomo sulla quarantina, che ha tentato con violenza di rubarle la borsetta.

La 70enne, che era uscita pochi istanti prima dal supermercato, ha subito opposto resistenza all’uomo che, strattonandola, l’ha fatta cadere a terra. Poi è fuggito a piedi, senza riuscire a derubarla. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della Squadra Volanti di Macerata e i sanitari del 118. La donna è stata subito soccorsa dal personale sanitario ed è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Ha riportato diverse contusioni. Gli uomini della Squadra Volante hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità del malvivente. Come da prassi in questi casi saranno anche visionate le telecamere di videosorveglianza della città.

