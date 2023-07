SAN BENEDETTO - Da piazza a parco recintato: al Ponterotto, residenti e Comitato di quartiere fanno squadra per valorizzare - e rendere più sicura e accogliente - l’attuale piazza della Libertà. Pronta la richiesta al Comune per la recinzione di quello spazio urbano, con gestione diretta di orari e ingressi. Si sta formando una squadra di volontari che avrà come referente operativo il Circolo Ponterotto, presieduto da Luigi Pezzuoli.



Le prove



Le prove generali di questo nuovo assetto verranno fatte durante l’estate, con piazza della Libertà fulcro di una ricca serie di eventi. In primis: le serate danzanti che, tradizionalmente, venivano ospitate presso il circolo “Mare Bunazz”, a due passi dal faro. Sembra che la dirigenza di questo sodalizio non se la sia sentita di dare nuovamente la disponibilità ad ospitare tale kermesse che ha un certo peso logistico-burocratico. Così, s’è optato per il trasferimento delle danze: sempre molto apprezzate, soprattutto dal pubblico della Terza Età. Ecco, dunque, il nuovo cartellone che parte proprio stasera, dalle ore 21.30. Si prosegue in queste date, sempre alla stessa ora e sempre ad ingresso gratuito. Sabato 22 luglio, mercoledì 26 luglio; sabato 5 e mercoledì 23 agosto; sabato 2 e sabato 9 settembre. L’iniziativa è curata dall’AssoArtisti dell’Adriatico, col supporto dell’associazione culturale-musicale Arte Viva. Ma, come accennato all’inizio, ci sarà anche molto altro in piazza della Libertà. Da questa domenica, infatti, scatta la 48esima Festa parrocchiale della Madonna del Suffragio, all’interno della quale è prevista pure la 25esima sagra delle mitiche “Pennette alla Ponterottese”, uno dei piatti-simbolo dell’estro culinario popolare sambenedettese. Quest’ultimo appuntamento è fissato tra giovedì 13 e domenica 16 luglio. Oltre a diverse golosità (come le tradizionali frittelle) ci saranno molte attività, fra cui: Festa degli Anziani, un torneo di biliardino e un altro di burraco. In particolare, il “Primo Torneo di Calciobalilla a squadre” si svolgerà presso la Ludoteca di via Colle Ameno (struttura affacciata su piazza della Libertà) da giovedì 13 a sabato 15 luglio. Per iscrizioni (solo maggiorenni) contattare il numero: 349-2972553. Insomma: un’estate ricca di attività, con un’organizzazione che - come detto all’inizio - sarà un banco di prova per il team del Ponterotto.



Le intenzioni



«L’amministrazione comunale guarda con favore a gruppi di volontari che si assumono la responsabilità di gestire degli spazi urbani» sottolinea Roberto Angelini, ex presidente ed attuale membro del direttivo del Comitato di quartiere Ponterotto, affiancato dall’attuale presidente: Emmanuel Spagnolini. «Per questo, stiamo portando avanti l’idea di una piazza recintata» chiude Angelini.