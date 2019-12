San Benedetto, raffiche di vento e danni, palazzina evacuata

SAN BENEDETTO - Le violente raffiche di vento hanno provocato nella notte danni lungo la costa e in particolare modo a San Benedetto. Un tetto pericolante in via Capri ha spinto il sindaco Pasqualino Piunti a firmare l'ordinanza di evacuazione di una palazzina in via Capri e ora il Comune sta cercando un alloggio a sette famiglie per questa notte. In via delle Tamerici un palo della luce è caduto su un’auto in transito ma fortunatamente l'automobilista non ha riportato conseguenze dal momento che il palo è caduto sul cofano dell'auto. In via Ulpiani una pianta, poco prima delle tre del mattino, si è abbattuta su un’auto parcheggiata creando intralcio alla viabilità. In via del Vignola si è scoperchiato un tetto che ha installato dei pannelli solari. © RIPRODUZIONE RISERVATA