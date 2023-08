SAN BENEDETTO - Prende forma il percorso verso il nuovo Piano regolatore generale. La giunta ha provveduto ad approvare l’atto di indirizzo per la redazione del documento strategico e del piano direttore finalizzati alla revisione del Prg. Percorso dove il Comune sarà affiancato dall’Università di Camerino e dalla Politecnica delle Marche In contemporanea è stato affidato alla ditta Isfort la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile.

L’atto

Nel giorno in cui Palazzo Raffaello approvava la nuova legge regionale, la giunta sambenedettese ha acceso semaforo verde all’atto che fa da apripista alla revisione del piano direttore e del piano strategico. Il primo passaggio sarà quello di rivedere il quadro degli standard, ovvero il verde e i servizi presenti attualmente in città, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. La seconda analisi riguarderà lo schema direttore partendo da quello licenziato nel 2007 dalla giunta Gaspari. Uno schema che verrà riveduto e corretto così il piano strategico che venne sempre approvato dall’ex amministrazione di centrosinistra nel 2013. Piani che verranno ovviamente aggiornati a quella che è la realtà attuale e alla situazione economico sociale.

«Il nostro obiettivo- afferma l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – è quello di portare avanti la regia per o sviluppo della città». Un percorso che l’amministrazione comunale affronterà affiancata da due grandi realtà del sapere quale l’Università di Camerino mentre per quanto riguarda il quadro socio economico dall’università Politecnica delle Marche. Quali i prossimi passaggi? La condivisione. Ovvero prima la discussione dello schema direttore del piano strategico nella commissione urbanistica e poi l’approvazione in consiglio comunale.



Le critiche

Al riguardo più volte la minoranza ha gridato alla mancanza dell’Urban Center. «L’Urban Center non è altro che un luogo fisico dove attuare la discussione sul Prg- replica Gabrielli – ma non credo sia importante una location quanto i contenuti. La stessa commissione e lo stesso Consiglio sono sedi di discussione e di condivisione di un progetto». Non solo Prg verrebbe da dire. Infatti viaggiano su binari paralleli il percorso della pianificazione urbanistica con quello del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Biciplan. L’amministrazione ha già affidato alla Isfort la redazione del Piano per il traffico e la viabilità urbana.