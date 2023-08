SAN BENEDETTO - L’evento sportivo più importante dell’estate 2023 è l’amichevole di rugby Italia-Romania, che si giocherà sabato 19 agosto alle 18.30 allo stadio Riviera delle Palme, per l’organizzazione dell’Unione Rugby San Benedetto diretta dal presidente Edoardo Spinozzi, con la collaborazione della Federazione italiana rugby e dell’amministrazione comunale. «Per la nostra città sarà un momento importantissimo – ha detto Spinozzi – in quanto, per tutti gli appassionati di rugby, ci sarà la possibilità a Ferragosto di assistere gratuitamente all’allenamento della nazionale italiana al campo Mandela. Quello di San Benedetto sarà il penultimo test match prima della partenza per la Francia, dove da inizio settembre si disputeranno le partite della Rugby World Cup. Saranno presenti il presidente della Fir Marzio Innocenti e il consiglio federale della palla ovale al gran completo».



Accoglienza diffusa



Il periodo di grande affollamento turistico ha reso impossibile la sistemazione delle due delegazioni in alberghi della costa e quindi l’Italia, che arriverà il 14 agosto, alloggerà all’Hotel Casale di Colli del Tronto, mentre la Romania arriverà solo il 17 e pernotterà all’Hotel Villa Pigna di Folignano. Oltre un terzo dei biglietti sono già stati venduti, ma l’ampia capienza dello stadio rivierasco permette che ci sia ancora una grande disponibilità di posti, con la possibilità di ricevere anche la maglia azzurra ufficiale dell’evento. «Già mercoledì 9 agosto, in occasione della Notte della Lira – prosegue Spinozzi - appronteremo in via XX settembre uno stand per vendere la maglia special edition Italia-Romania, che permette di avere in omaggio il biglietto per la partita e una bevanda per il Terzo Tempo Village. La nostra speranza, visto che la gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, è quella di colorare di azzurro il Riviera delle Palme». Dopo il match, usciti dallo stadio, gli spettatori troveranno il Terzo Tempo Village, uno spazio aperto a tutta la famiglia, dove mangiare e ascoltare musica con i food truck, l’intrattenimento con Mistrafunky e la musica live della Blue Velvet Band. Il pacchetto maglia, biglietto e bevanda è disponibile da Tabaccheria Floppy, Terzo Tempo Store, al Lido Sabbiadoro, da Lu Pà di Porto d’Ascoli, Zerouno Computer, al Bar Agraria New e al Pub Old Sponge di Alba Adriatica.