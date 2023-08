Marche, ultimo stadio. In che condizioni sono gli impianti sportivi delle nostre squadre?

Pesaro, Fano, Ancona, Recanati, Fermo, San Benedetto e Ascoli, città le cui squadre militano nei campionati di Serie D, Serie C e Serie B, parlano bene la lingua del pallone e raccolgono tifosi ed appassionati. Ma in che condizioni sono le loro strutture? Alcuni hanno da poco modernizzato l'impianto, altri hanno modifiche in corso d'opera: terreno di gioco, sicurezza, aumento della capienza, adeguamento alle normative prevista dai campionati a cui sono iscritti, precisa collocazione in modo da favorire viabilità e parcheggi. Ecco alcuni dei pregi, difetti e caratteristiche dei più importanti stadi marchigiani.

