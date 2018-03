Morto dopo un malore il pasticciere Bernardini Aveva solo 55 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È morto improvvisamente, per un malore che lo ha colto nelle notte tra giovedì e venerdì, Luciano Bernardini. Notissimo pasticciere della Riviera Bernardini aveva 55 anni e aveva lavorato in numerose attività del territorio si è sentito male nella notte tra giovedì e venerdì nella sua abitazione a Centobuchi. La moglie Clara lo ha accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto dove è stato preso in cura dai medici. Nella prima parte della mattinata la situazione sembrava essere migliorata ma poi è precipitata. Il pasticciere è morto nel primo pomeriggio di ieri. Era un volto notissimo della Riviera delle Palme. Per lungo tempo era stato una vera e propria istituzione del Florian, in centro, ed era stato socio del bar Fronte del Porto, di fronte alla caserma della Capitaneria. Era stato anche una colonna portante del circolo tennis Maggioni per lunghi anni. Pierluigi Tassotti, oggi assessore e all’epoca presidente del circolo, era un suo grande amico: «Per anni abbiamo condiviso molto - spiega - dalla gestione del circolo fino alle vacanze insieme con le famiglie. Era una persona che non si tirava mai indietro quando un amico gli chiedeva un aiuto».