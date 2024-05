MONSAMPOLO Le Cittadelle della gioia sono centri della Vallata del Tronto, in cui famiglie o singoli in difficoltà possono essere ascoltati e ottenere un aiuto concreto nel processo di inclusione sociale.

Cibo e prodotti per l’igiene e la prima infanzia, sostegno economico, consulenze psicologiche e di orientamento al lavoro, assistenza finanziaria per sovraindebitamento, ricerca di alloggio, assistenza pratiche amministrative e legali: sono questi gli aiuti concreti che il progetto FA.re RE.te, realizzato grazie al contributo della Fondazione Carisap, offre alle persone si trovano in situazioni di precarietà, disoccupazione e vulnerabilità. Gianpiero Palmieri, vescovo delle diocesi di Ascoli e San Benedetto, Ripatransone e Montalto ha sostenuto vivamente il progetto.

Anche nel territorio della Vallata del Tronto, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un’impennata significativa dell’indigenza della sua popolazione, una situazione dovuta al sisma 2016, al Covid nel 2020 e a seguire alla scomparsa di decine di aziende e la perdita di posti di lavoro che ha generato un disagio grave che si manifesta nella mancanza di beni essenzial: casa e cibo e sempre più famiglie, fino ad un certo momento in condizioni di stabilità, si trovano a confrontarsi con situazioni di precarietà, disoccupazione, vulnerabilità.

Il progetto nasce da una rete di partner che hanno lavora sul territorio. Sette enti del Terzo settore che da anni aiutano le persone in difficoltà economica, psicologica o lavorativa. Il territorio di riferimento comprende Castel di Lama, Colli, Castorano, Spinetoli, Monsampolo e Monteprandone e ha oltre 38.000 abitanti (di cui 3.142 stranieri residenti) e una superficie di circa 71 Kmq con una parte a forte rischio sismico che, insieme alla crisi economica, ha aumentato le diseguaglianze, creando distanze a volte incolmabiili. Sono tre le “Cittadelle della gioia” aperte in 3 punti della Salaria: centro (a Monsampolo del Tronto – presso la sede di Kairos), est (a Monteprandone – nella sede dell’Associazione Madre Teresa di Calcutta onlus) e Ovest (Colli del Tronto, presso Gocce di Carità).