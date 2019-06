Moglie picchiata e costretta a rapporti sessuali dal marito ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Si era creata un’atmosfera familiare insopportabile per una donna tunisina di 30 anni che aveva sposato un connazionale. Quest’ultimo la picchiava, la minacciava di morte, la trascinava per i capelli, imponendo la sua volontà su ogni questione familiare. Inoltre, l’uomo rientrava a casa in stato di ebrezza e con violenza costringeva la mogie ad avere rapporti sessuali. Poi, il marito della sorella della donna è intervenuto per far finire la drammatica situazione familiare. L’uomo viveva con moglie e cognata nella stessa abitazione e il 24 agosto 2014 prese la decisione di cacciare di casa il violento, il quale, però, non si dava per vinto e minacciava di morte la donna. Ieri è iniziato nei confronti di F. M., tunisino di 36 anni, detenuto a Civitavecchia per altra causa, il processo che lo vede imputato per vari reati. È stato ascoltato il cognato che ha confermato la situazione. La sentenza sarà emessa il 22 novembre.