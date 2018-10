Maxi multa ai venditori abusivi di pesce: uno sarà anche espulso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Questa volta ne hanno presi due. Dopo le numerose segnalazioni arrivate nelle scorse settimane le forze dell’ordine hanno fermato due vu pescà e sequestrato il prodotto ittico che stavano cercando di vendere. Prodotto che, ovviamente, è stato avviato a distruzione.Il blitz è scattato ieri mattina in via Calatafimi, a ridosso dell’area del pontino lungo, punto nevralgico della vendita di pesce abusivo. Sono stati fermati due tunisini uno dei quali irregolare sul territorio nazionale. Entrambi sono stati identificati e condotti prima al comando della polizia locale, dove è stata loro notificata la sanzione da 5mila euro ciascuno, quindi il clandestino è stato accompagnato in commissariato per l’espulsione come previsto dalla legge. Il pesce, tenuto in pessime condizioni igienico sanitarie, è stato sequestrato ed avviato, come disposto dal servizio veterinario dell’Asur, a distruzione.