Nascondeva nell'auto 250 grammi di marijuana Arrestato un giovane

SAN BENEDETTO - I carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli di San Benedetto hanno individuato e controllato un giovane di 25 anni a bordo di una Fiat Punto, che ha insospettito i militari per il proprio atteggiamento connotato da nervosismo. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due etti e mezzo di marijuana, occultata nel porta oggetti dell'auto. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare anche un bilancino elettronico di precisione utilizzato probabilmente per preparare le dosi di stupefacente. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.